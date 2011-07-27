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Опрос. Как минчане оценивают реконструированный пляж на Цнянке?

27 июля 2011 12:34
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Четвертый пляж на Цнянке после реконструкции официально еще не открыт, но его новшества отдыхающие уже проверяют.

Здесь можно и посидеть под навесами со столиками и лавочками, и поиграть в волейбол и настольный теннис. В распоряжении минчан 15 кабинок для переодеваний, контейнеры и урны. А для малышей — целый детский городок.

Павел Богданчик, директор минского лесопаркового хозяйства:
В стадии завершения проходит работа по эксплуатации туалета, с душевыми кабинками, которые в августе будут запущены в работу.

Нравится ли минчанам новый пляж, выяснили корреспонденты «Столичных подробностей».

# общество

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