Опрос. Как минчане оценивают реконструированный пляж на Цнянке?

Четвертый пляж на Цнянке после реконструкции официально еще не открыт, но его новшества отдыхающие уже проверяют.

Здесь можно и посидеть под навесами со столиками и лавочками, и поиграть в волейбол и настольный теннис. В распоряжении минчан 15 кабинок для переодеваний, контейнеры и урны. А для малышей — целый детский городок.

Павел Богданчик, директор минского лесопаркового хозяйства:

В стадии завершения проходит работа по эксплуатации туалета, с душевыми кабинками, которые в августе будут запущены в работу.

Нравится ли минчанам новый пляж, выяснили корреспонденты «Столичных подробностей».