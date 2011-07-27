МВД: Осужденный Бондаренко был успешно прооперирован в 5-й городской клинической больнице

По информации МВД, 26 июля осужденный Бондаренко был успешно прооперирован в 5-й городской клинической больнице Минска. “Операция прошла успешно. Такое мнение высказали врачи 5 ГКБ, где, собственно, она и проходила", - отметили в МВД. В медслужбе департамента исполнения наказаний уверены, что все необходимые условия для постоперационной реабилитации пациента у них есть. "Бондаренко как получал надлежащую профессиональную медицинскую помощь, так и будет получать", - заверили в МВД. Правоохранители подчеркнули, что никто не принуждал Бондаренко к операции, "он сам принял решение в пользу операции, о чем собственноручно написал заявление".

В конце апреля состоялся суд по уголовному делу о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года в Минске, который признал Дмитрия Бондаренко виновным по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие в них"). Он был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.



В мае указанный гражданин из СИЗО КГБ поступил в СИЗО №1, где его осмотрели врачи Республиканской больницы для осужденных. Как утверждают в МВД, Бондаренко со своим недугом примерно год назад уже проходил курс лечения в 5-й ГКБ Минска. "Именно поэтому родственники последнего ходатайствовали, чтобы это медучреждение официально направило его клинический диагноз и результаты медицинских исследований. Что и было сделано", - отметили в министерстве.



В июне на базе Республиканского госпиталя МВД квалифицированные специалисты провели комплексное обследование (магнитно-резонансная томография (МРТ), биохимический анализ крови и др.). В связи с усилением болевого синдрома Бондаренко был переведен в медчасть СИЗО №1, а через два дня - в Республиканскую больницу для осужденных. Все это время он получал необходимые лекарства (таблетки, уколы, капельницы, блокады). Больному была предложена операция, на проведении которой также настаивала его супруга, сообщает сайт МВД Беларуси.