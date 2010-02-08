Окончательный состав окружных избиркомов столицы был утвержден в Мингорисполкоме

Политические партии Беларуси проявили большую активность при выдвижении своих представителей. Значительную часть обеспечили и общественные объединения.

Всего было подано более 5 тысяч заявок на участие в работе избиркомов районов. В итоге в составе девяти окружных комиссий оказались представители всех движений и партий, которые действуют в Минске.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Это партия коммунистов, общественное объединение «Белая русь», объединение многодетных матерей, Белорусский союз молодежи, партия БНФ, общественное объединение «БНФ. Возрождение», партия «Справедливый мир» — то есть, все те политические и общественные движения, которые работают в городе.