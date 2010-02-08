В Беларуси завершается формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов в местные советы

Они пройдут 25 апреля. Всего предстоит сформировать 367 окружных избиркомов.

На места претендует около 5,5 тысяч человек. Политическими партиями и общественными объединениями делегировано 2700 человек, трудовыми коллективами — 910. Стать членами комиссий изъявили также желание около 2000 человек, подавших заявления.

Во всех областях, за исключением Могилевской, будет сформировано по 60 окружных избиркомов.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Надо сказать, что все субъекты приняли участие в выдвижении представителей в состав комиссий. Наиболее активно участвовали граждане путем подачи заявлений. Если объединить общественные объединения и политические партии, то следует отметить, что действительно общественные объединения работают активно.