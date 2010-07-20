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Около 80% жалоб белорусов относятся к компетенции местной власти

20 июля 2010 14:15
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Александр Лукашенко считает необходимым продолжить мониторинг качества работы органов власти с обращениями граждан и расширить формы связи населения с представителями органов госуправления, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Сегодня Президенту доложили об итогах первого этапа масштабной проверки работы чиновников. Анализ обращений показал, что около 80%  жалоб относились к компетенции местной власти. В числе самых острых  - вопросы землепользования и землеустройства, а также строительства жилья. Треть  - касаются  сферы  ЖКХ, особенно проведения  капитального ремонта  жилых  домов. Сельчане недовольны оказанием   помощи в  ведении личных подсобных хозяйств, низким уровнем организации сбора молока. Массово заявили о своей проблеме и обманутые дольщики.

Глава государства поручил принять исчерпывающие меры, не  допускающие подобных ситуаций в стране, - подчеркнули в пресс-службе Президента Беларуси. По  указанию  президента  страны  все  поступившие  устные и письменные обращения взяты на  контроль  и направлены   для   объективного  и  профессионального   решения.

# общество

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