Около 80% жалоб белорусов относятся к компетенции местной власти

Александр Лукашенко считает необходимым продолжить мониторинг качества работы органов власти с обращениями граждан и расширить формы связи населения с представителями органов госуправления, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Сегодня Президенту доложили об итогах первого этапа масштабной проверки работы чиновников. Анализ обращений показал, что около 80% жалоб относились к компетенции местной власти. В числе самых острых - вопросы землепользования и землеустройства, а также строительства жилья. Треть - касаются сферы ЖКХ, особенно проведения капитального ремонта жилых домов. Сельчане недовольны оказанием помощи в ведении личных подсобных хозяйств, низким уровнем организации сбора молока. Массово заявили о своей проблеме и обманутые дольщики.

Глава государства поручил принять исчерпывающие меры, не допускающие подобных ситуаций в стране, - подчеркнули в пресс-службе Президента Беларуси. По указанию президента страны все поступившие устные и письменные обращения взяты на контроль и направлены для объективного и профессионального решения.