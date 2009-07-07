Объявлены даты подачи документов в учебные заведения

Как и в минувшем году, вузы поделят на две группы.

В первой прием документов на бюджетную форму обучения пройдет с 9-го по 15-е июля, на платную — с 19-го по 23-е. Для второй группы вузов прием документов — с 16-го по 4-е августа.

Централизованное тестирование в Беларуси прошло организованно, спокойно и практически без нарушений. Это утверждают в Госкомиссии по контролю за экзаменами.

На испытание зарегистрировались почти 478 тысяч человек. 12 тысяч тесты не прошли. В лидеры по участию вышла математика. Этот предмет выбрали 115 тысяч абитуриентов.

В этом году по сравнению с минувшим было вдвое меньше обращений на «горячую линию» госкомиссии — около 30, причём большинство касались тестирования в резервный день. Его итоги будут известны 8 июля.

Что же касается нарушений со стороны абитуриентов, то из аудиторий было удалено 57 человек, из которых 44 принесли сотовые телефоны, остальные решили воспользоваться шпаргалками и плеерами.