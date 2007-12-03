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Новые маршруты Белорусской железной дороги

03 декабря 2007 11:40
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Новые беспересадочные вагоны Минск-Вена и Минск-Будапешт начали отправляться с минского вокзала. До Будапешта они будут курсировать дважды в неделю, а до австрийской столицы - раз в семь дней.

С 9 декабря маршрут беспересадочного вагона Минск - Франкфурт-на-Майне будет заменен вагоном Минск-Амстердам через Кельн, который свяжет Беларусь со столицей Голландии.

Введение в график новых маршрутов позволит увеличить объем пассажирских перевозок и удовлетворить спрос на наиболее популярные направления.
# общество

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