В минском зоопарке жизнь кипит в любое время года

Даже медведи, которые в природе зимой обычно спят, в неволе бодрствуют. В теплой шубе да с хорошим рационом никакие холода не страшны!

Тристан и Изольда - так зовут медведей, брат и сестра. Формы у них внушительные. Медлительные по натуре, по характеру непредсказуемые. В дикой природе косолапые живут поодиночке. На зиму впадают в спячку. И из берлог не выходят от трех месяцев до полугода.

Конечно, питание диких зверей, и тех, что живут в зоопарках, сильно отличается. Тристан и Изольда предпочитают растительную пищу, хотя и от мяса не отказываются. А еще они сладкоежки. Даже кашу едят с вареньем. Любимое лакомство - морковка.

Помимо медведей в зоопарке живут свыше тысячи зверей. Муфлоны,

тигры, обезьяны - даже заморские животные белорусскую зиму переносят хорошо. Парочка бобров, которая появилась здесь недавно, и вовсе в бассейне плескается.

Обитающих на воле топтыгиных, которые не засыпают зимой, называют шатунами. Встретить такого зверя в лесу - беда. Он злой и голодный.

А вот городские мишки не так сердиты. Давно привыкли и к шуму проезжающих машин, и к огням мегаполиса. Даже привычки свои звери перестроили: горожане ведь...