Канун Нового года стал особенным для воспитанников столичного детского дома №7

В «Семью», а именно так называется это учреждение, приехал Александр Лукашенко с сыновьями.

К визиту такого высокого гостя ребята готовились заранее и как радушные хозяева встречали Президента пирогами. Затем провели небольшую экскурсию по своим квартирам. Со своими братьями и сёстрами они живут не просто в комфортной атмосфере, но и учатся вести домашнее хозяйство.

Подаркам под новогодней елкой сегодня стало тесно. К сладостям и игрушкам добавились солидные презенты. От имени Президента детскому дому подарили пять новейших компьютеров и огромный телевизор с жидкокристаллическим экраном. Такая техника, несомненно, порадовала и детей, и воспитателей. В благодарность ребята показали гостям музыкальное представление и преподнесли подарки, сделанные своими руками: мягкие подушки с вышивкой и картину с символом наступающего года — тигром. На прощание президент Александр Лукашенко пригласил детей к себе в гости. И пообещал: эта встреча не заставит себя долго ждать.

Столичный детский дом №7 «Семья» — учреждение смешанного типа для детей-сирот и оставшихся без опеки родителей. Здесь стараются наиболее полно приблизить условия проживания детей к семейным. Учитывают наклонности и способности каждого: ребята сами выбирают кружки, секции за пределами детского дома. Открытая в августе 2000 года, «Семья» стала домом для более чем ста детей в возрасте от 2 до 18 лет.