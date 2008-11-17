Новогоднее праздничное оформление города должно завершиться к 15 декабря

Такое поручение дал столичный градоначальник Михаил Павлов. Администрации районов должны разработать программы по оформлению территорий. Свой вклад в праздничное убранство должны внести также все предприятия, организации и учреждения. И уже в ближайшие дни в Минске начнут устанавливать новогодние елки. Их будет не менее тысячи. Самая высокая вырастет на Октябрьской площади. Новогодняя же иллюминация засверкает во всей красе в декабре.