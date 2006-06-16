Налоговые инспекции устанавливают контроль за <челноками>

При запросах в турфирмы о перечне граждан, систематически приобретающих путевки на зарубежные курорты, налоговые органы не преследуют фискальные цели в отношении отдыхающих, заявил на пресс-конференции заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Александр Дорошенко.Он подтвердил, что налоговая инспекция в Гомеле сделала запрос в турфирмы с просьбой предоставить список граждан, которые раз в год и чаще приобретают путевки в Турцию, Египет и другие страны дальнего зарубежья. Однако сделано это для осуществления контроля за индивидуальными предпринимателями (так называемыми "челноками"). Такие меры предпринимаются в связи с тем, что сейчас отрабатываются возможные изменения в декрет Президента по порядку уплаты ими НДС.