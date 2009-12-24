Никаких изменений ставок ввозных таможенных пошлин для физлиц с 1 января 2010 года не будет

На это таможенники еще раз обращают внимание граждан. Нововведения касаются исключительно ставок импортных пошлин для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Тем временем, большая очередь грузовиков с автомобилями из Европы скопилась в пункте пропуска «Каменный Лог». Водители стоят по 8-10 часов. В основном это связано с возросшим потоком ввоза автомобилей из Европы.

Как отметили в Госпогранкомитете, это направление на белорусско-литовской границе считается наиболее популярным. Водителям рекомендую также использовать для въезда в Беларусь пункты пропуска «Бенякони» и «Котловка».

В свою очередь Государственный таможенный комитет Беларуси заявляет о том, что все пункты пропуска на границе Беларуси и Литвы, работают на полную мощность и справляются с возрастающим через них грузопотоком.