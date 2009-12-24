Верховный суд: В Беларуси растет уровень правовой культуры граждан

Ежегодно в нашей стране рассматривается порядка тысячи исковых заявлений по обжалованию действий или бездействия госорганов и чиновников.

Примерно в 40% случаев требования граждан признаются обоснованными, а инстанции, которые нарушили их права, обязывают устранить допущенные ошибки.

Верховный суд предполагает разработать меры по улучшению работы судов в этом направлении. Чаще всего люди обращаются за судебной защитой в сфере жилищной политики, выделения земельных участков, а также – регистрации по месту жительства и получения гражданства.

Александр Федорцов, первый заместитель председателя Верховного суда Республики Беларусь:

– В прошлом году в суды обратилось 245 тысяч граждан и организаций за разрешением своих дел. Это как раз говорит не о том, что наши люди стали более спорными. Нет. Они просто чаще обращаются в суды за цивилизованным разрешением спора. И я бы сказал, это рост доверия к судам.