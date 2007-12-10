В Гродненской области вырастили десятиметровый фикус

Чудеса растениеводства - в одной из деревень Гродненского района. Здесь обычный комнатный фикус вырастили до размеров тропического гиганта.

Для любителей экзотики деревня Квасовка стала своеобразной туристической меккой. Здесь, в правлении местного хозяйства, вырастили самый большой на Гродненщине комнатный фикус. Тропический гигант достиг 10-ти метровой высоты и занял три этажа административного здания. Главный бухгалтер СПК Лариса Милашевская к необычному растению питает особые чувства. 16 лет назад она лично посадила метровый кустик в небольшой вазон. Тогда и предположить никто не мог, что сегодня фикусу будет мало трехэтажного холла.

Деревянная кадка, в которой вырос великан, давно уже превратилась в элемент декора. Мощные корни растения проросли по всей клумбе. Но даже этого пространства не хватало, чтобы удержать 10-ти метровый ствол фикуса. Местным работникам пришлось на каждом этаже холла веревками укреплять гиганта. Впрочем, это единственное беспокойство, которое доставило тропическое растение.

То, что в Квасовке считают достижением, гродненские ученые склонны называть закономерностью. Фикусы сами по себе тропические растения. В своих широтах они могут вырасти до 30 метров. При благоприятном стечении обстоятельств, таких гигантов можно выращивать и у нас.

Однако, жители Квасовки к мнению специалистов относятся скептически. Гигантский фикус они считают исключительно своим достижением. В ближайшем будущем здесь даже планируют продолжить эксперимент. Не исключено, что лет через 10 рядом с этим великаном в хозяйстве появится еще не одно экзотическое растение.

