На реках Беларуси продолжается рост уровней воды

Это наблюдается на Западной Двине, Днепре, Березине, отдельных участках Немана, Сожа, Припяти и большинстве их притоков.

Кое-где вода пошла на спад. Так, еще пару дней назад опасная отметка была зафиксирована в Столбцовском районе. Сейчас уровень опустился. Пока наиболее проблемными остаются Житковичский и Петриковский районы, где в большой воде оказались населенные пункты, в Гомельской области - пойма реки Сож.

Всего за прошедшие сутки паводковыми водами подтоплено 14 подворий, талыми – около 80-ти подворий и 70 частных домов. Эвакуации нигде не потребовалось. Обстановка во многом зависит от погоды. По данным синоптиков, последние дни марта обещают быть теплыми, но с дождями.