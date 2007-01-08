Прямой эфир

8 января в Минске гостили более трех тысяч детей из районов Беларуси, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

08 января 2007 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Для них активисты БРСМ провели благотворительную акцию "Рождественская елка". Это своего рода духовная поддержка детей и подростков, проживающих в Гомельской, Могилевской областях, а также тех мальчиков и девочек, которые живут в школах-интернатах и семейных детских домах.Отметим, что днем 8 января в рамках акции в Свято-Духовом Кафедральном Соборе с детьми встретился Митрополит Филарет. После приема у Владыки дети отправились на новогоднее представление в Белгосцирк.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
08 января 2007 15:53

В автомобильной столице США Детройте открылось ежегодное Североамериканское международное автошоу

05 января 2007 16:49

За последние годы в Беларуси приняты действенные меры по охране материнства и детства

05 января 2007 16:49

Столичный парк Горького приглашает на Рождество "поколядовать по-белорусски"