8 января в Минске гостили более трех тысяч детей из районов Беларуси, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

Для них активисты БРСМ провели благотворительную акцию "Рождественская елка". Это своего рода духовная поддержка детей и подростков, проживающих в Гомельской, Могилевской областях, а также тех мальчиков и девочек, которые живут в школах-интернатах и семейных детских домах.Отметим, что днем 8 января в рамках акции в Свято-Духовом Кафедральном Соборе с детьми встретился Митрополит Филарет. После приема у Владыки дети отправились на новогоднее представление в Белгосцирк.