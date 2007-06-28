В Минске стартовал трудовой семестр "Лето-2007"

По традиции он открылся митингом у монумента Победы. Затем все собравшиеся направились в парк Горького для участия в спортивно-массовом мероприятии. Кульминацией праздника станет торжественная отправка студенческих отрядов БРСМ к местам дислокации. В нынешнем трудовом семестре более 37 тысяч белорусских студентов будут задействованы на 637 объектах республики.

Студотряды примут самое активное участие в строительстве агрогородков и спортивных объектов. Так, сводный республиканский стройотряд БРСМ отправится на культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена".