Беспрецедентный судебный процесс в Италии

Миланский судья Оскар Маджи заочно отправил в тюрьму сразу два десятка агентов ЦРУ.

Их обвиняют в похищении имама миланской мечети Абу Омара. Сотрудники американских спецслужб подозревали его в связях с «Аль-Каидой» и шесть лет назад тайно вывезли в Египет. Там поместили в закрытую тюрьму, незаконно допрашивали и даже пытали.

Выйдя на свободу, Абу Омар призвал к ответу виновных. Суд длился три года. Итог – из 26 агентов ЦРУ оправданы лишь трое, и то исключительно в силу дипломатического иммунитета. Остальные 23 признаны виновными в содеянном и приговорены заочно в общей сложности к 118 годам тюрьмы.