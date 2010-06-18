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Митинги, концерты и салюты пройдут в Беларуси в День Независимости

18 июня 2010 11:42
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Торжественные мероприятия готовят все районы и города. Самые массовые, по традиции, пройдут в столице.Откроет праздник шествие ветеранов и трудовых коллективов. Белорусов порадуют выставки, концерты, спортивные состязания. Кульминацией Дня Независимости станет акция «Споем гимн вместе», которая начнется за пят минут до фейерверка. Ровно в одиннадцать вечера небо озарят яркие разноцветные огни. Салюты прогремят в белорусской столице, Гомеле, Гродно, Могилеве, Брестской крепости.
# общество

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