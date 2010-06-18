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Владельцев коттеджей накажут за мусор

18 июня 2010 06:47
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Теперь жители частного сектора, не заключившие договор на вывоз бытовых отходов, ответят перед государством рублем.Правда, такой радикальной мере на первых парах подвергнут нерадивых владельцев Гродненской области. Впрочем, сегодня отношение остальных белорусов к бытовым отходам тоже далеко от идеального. Пока в городах число специальных контейнеров неуклонно растет, места индивидуальной застройки утопают в мусоре. В некоторых районах его объемы превышают допустимые в десятки раз. Стало бы, и способ решения проблемы должен стать эффективнее.
# общество

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