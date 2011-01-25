Минские коммунальщики создали бюро по энергоаудиту минских многоэтажек

По заявкам ЖРЭО, специалисты будут обследовать жилые дома, и выяснять причину потребления теплоэнергии в них сверх нормы. Уже разработана программа по каждому зданию, где этот показатель превышает норму на треть.

Такие расчеты помогут разработать меры по утеплению проблемных многоэтажек. А следовательно, и уменьшить суммы в жировках их жителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Драпей, начальник технического отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Сначала проводится анализ теплоизоляционных и других измерений. Сравнивается с аналогичными сериями домов. Только после этого выдается рекомендации либо об утеплении, либо других мероприятиях, которые надо выполнить. Особый класс занимают так называемые «столбики», которые охвачены ветрами со всех сторон. Там эти мероприятия наиболее сложны, потому что тепловая реабилитация не всегда дает ожидаемый эффект.