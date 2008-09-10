Минск заканчивает подготовку к своему главному празднику – Дню города

Столица преображается. В центре города уже вывешены праздничные растяжки и флаги, установлены малые архитектурные формы. Большое панно украсило площадь у дворца Республики. Но оформители по-прежнему в творчестве.

В наряде города столичные дизайнеры предпочтение отдали голубым и белым тонам. По-традиции. Новинок тоже не мало. На световых опорах – необычные конструкции. С изыском – и графическое оформление. Параллели старого и нынешнего Минска ушли в прошлое. Нынче на биг-бордах только самые узнаваемые места столицы. Творческого размаха дизайнеров хватило до самых до окраин. В праздничном убранстве в этом году – и самые отдаленные улицы города.

Пока столица занята последней примеркой праздничного наряда, к ее дню рождения уже готовят подарки. Один из самых значимых – открытие музея – мастерской Заира Азгура. Его скульптуры – своеобразная летопись в лицах белорусской истории. В доме, построенном самим народным художником СССР, завершен капитальный ремонт.

Более пятисот работ, собранных в музее, Заир Азгур подарил Минску. Теперь их смогут увидеть все желающие. В день города музей будет работать всю ночь. Мультиплекс "Беларусь" – еще один подарок минчанам к празднику.

Пять залов повышенной комфортности разместились вокруг современной кинопроекционной. Аппаратура импортная. Все компьютеризировано. Первых зрителей кинотеатр примет именно в День города. Музыкальным сюрпризом горожанам от нашего телеканала станет концерт во дворце Республики "Мы любим тебя, столица".

Новые песни о Минске споют в день Минска и на площади Бангалор. Праздник в этом году будет масштабным. И в то же время семейным. Мероприятия пройдут во всех девяти районах.

Пока столица наводит лоск, к ее дню рождения уже готовят подарки.