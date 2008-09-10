Сегодня отмечается Всемирный День предотвращения самоубийств

Он проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения с целью привлечь внимание общественности к этой проблеме. Ежегодно примерно миллион человек на планете добровольно уходит из жизни. А от 10 до 20 миллионов совершают такие попытки. В Беларуси отмечается тенденция к снижению количества самоубийств. Поскольку эта проблема не только медицинская, а имеет широкий общегосударственный характер. В республике проводятся мероприятия для укрепления жизненной позиции и психологической устойчивости населения.