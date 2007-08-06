Минск встретил участников веломарафона "Париж-Москва- 2007"

В белорусской столице участники веломарафона пробудут до 7 августа, где посетят Национальную библиотеку и дадут пресс-конференцию.

Второй раз активисты движения за разоружение проводят марш доброй воли по странам Старого Света с целью привлечь внимание общественности к проблеме войн.

Протяженность веломарафона почти 3000 километров. Он взял старт во французской столице и, спустя 6 недель, финиширует в российской. На пути следования группы приверженцев велосипедного спорта к ним могут присоединиться все желающие. Так в Минске к колонне примкнули воспитанники спортивных школ.

Все вместе они прибыли к обелиску Победы, где отдали дань уважения подвигу белорусского народа в Великой Отечественной войне, возложив цветы и почтив память минутой молчания. Участвуют в марафоне около 30 человек, в том числе - 20 россиян и белорусов, 10 - граждан стран Евросоюза.

