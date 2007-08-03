Авария по сценарию

Съемочная группа СТВ возле Национальной библиотеки стала очевидцем казалось бы обычной аварии в Минске.

Необычное начиналось тогда, когда проезжающие мимо водители пытались оказать пострадавшему помощь.

При ближайшем рассмотрении кровь оказывалась кетчупом, а приятной неожиданностью становился подарок от ГАИ. Акцию "Отзывчивый водитель" провела сегодня столичная милиция.

Водители притормаживали, интересовались и вызывали "скорую", которую, кстати, заранее предупредили об организованном спектакле. "Доверяй, но проверяй" - люди в белых халатах все-таки приехали удостовериться, что на дороге не пострадавший, а "мнимый больной".

Акт второй: беременная девушка не может сменить колесо. Все в ожидании чуда, но чудо не происходит. Минут 10 девушка "томится" на дороге в ожидании помощи. Начинаем сомневаться в отзывчивости водителей. К счастью сомнения не подтвердились, джентльменов на авто в "Красную книгу" заносить не нужно.

Такие акции уже проходили в Гродно и Минской области. Сотрудники правопорядка уверяют, что с каждым годом совестливых водителей становятся больше.