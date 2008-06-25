Минск не застыл в ожидание праздника

На площадях пестрят сотни вывешенных национальные флагов, монтируются праздничные биг-борды, свежераспечатанные плакаты со слоганами к Дню Независимости развешаны по всему городу. В Минске ведутся последние приготовления к 3 июля.

За последних несколько дней здесь не успевают наполнять машины. Популярный груз нынче как нельзя востребован. Уже за сегодня со склада предприятия "Минскреклама" на улицы города вывезено несколько тысяч флагов. Ко Дню Независимости в творческой кузнице готовятся за несколько месяца. Идеи, эскизы, доработки. Декорации для праздничного Минска-2008 разрабатывают около 10 дизайнеров.

Впервые в этом году на площади Независимости развивается "Парус", а на Октябрьской загорелась "Свеча". Это абсолютно новые декорации для города, придуманные специально ко Дню Независимости. Дизайнеры отмечают, формат праздника серьезный, потому оформление должно быть сдержанным: все выдержано в национальном двуколоре и соответствует патриотической тематике.

В городе ведутся последние приготовления. Возле главной площадки праздника – стелы "Минск – город герой" - монтируется трибуна на пятьсот сидячих мест для ветеранов и сцена для заключительного гала-концерта "Мы – беларусы!", кстати, по задумке, основной декорацией концерта станет сама стела. По ее ступенькам из ночного мрака будут спускаться звезды белорусской и российской эстрады.



На центральных улицах города во всю идет подготовка к Дню Независимости.