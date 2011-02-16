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Мини-дома быта появятся в новых микрорайонах Минска

16 февраля 2011 18:56
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Небольшие мастерские, химчистки и ателье появятся в новых микрорайонах столицы.

Под сервисы шаговой доступности отдадут свободные постройки. Обустраивать их будут частные предприниматели.

Первые мини-дома быта появятся в Лошице, Дружбе и Каменной горке. Всего же таких объектов будет больше трехсот, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Ермачкова, начальник отдела организации и развития сферы услуг Управления бытового обслуживания населения Мингорисполкома:
Сейчас работа нацелена в таком направлении, чтобы развивать по типу мультисервис. Чтобы все жители новых микрорайонов были обеспечены всеми услугами, особенно повседневного спроса: ремонт обуви, одежды, бытовой техники.

# общество

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