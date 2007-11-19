Учащаяся минского колледжа - во всемирно известном Доме моды Клода Баннучи

В январе начинающий конструктор-модельер Евгения Лукьянова отправится в Канны, где будет участвовать в показе коллекции "Весна-лето - 2008".

Есть хорошие учащиеся, есть очень хорошие, а есть Евгения Лукьянова. Неделю назад четверокурсница столичного колледжа швейного производства участвовала в 7 международном конкурсе молодых дизайнеров "Русский силуэт". И заняла престижное второе место.

Поездка в Канны - еще одна возможность сказать "Знай наших!" Женя будет участвовать в показе коллекции "Весна-лето - 2008" в доме моды Клода Бануччи.

Мужская одежда - не просто мало возделанное поле, а и самое сложное в швейном деле. А Евгения Лукьянова сделала выбор в ее пользу. Таких успехов у белорусских учащихся и студентов еще не было. В Канны Евгения едет в начале января. Ждать осталось недолго.

