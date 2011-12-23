Миллион квадратных метров жилья планируют построить в Минске в следующем году

Такую задачу поставили на заседании горисполкома по социально-экономическому развитию Минска в 2012-м.

Главные источники реализации обозначенных направлений – экспорт и инвестиции, основные механизмы – повсеместная экономия ресурсов, импортозамещение и инновационная активность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Крепак, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Сегодня привлекаются инвестиции в реальный сектор экономики именно в проекты программы импортозамещения. Будут создаваться как минимум по 10 предприятий на территории каждого территориального района города.

Стоит задача и по инновационной продукции. Технологии, которые придут в экономику города, усилят ее потенциал.