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Миллион квадратных метров жилья планируют построить в Минске в следующем году

23 декабря 2011 08:25
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Такую задачу поставили на заседании горисполкома по социально-экономическому развитию Минска в 2012-м.

Главные источники реализации обозначенных направлений – экспорт и инвестиции, основные механизмы – повсеместная экономия ресурсов, импортозамещение и инновационная активность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Крепак, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Сегодня привлекаются инвестиции в реальный сектор экономики именно в проекты программы импортозамещения. Будут создаваться как минимум по 10 предприятий на территории каждого территориального района города.
Стоит задача и по инновационной продукции. Технологии, которые придут в экономику города, усилят ее потенциал.

# общество

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