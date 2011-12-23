Александр Лукашенко посетил новогодний праздник в Острошицкой средней школе. Не только как глава государства, но и как родитель

Новости Беларуси. Новогоднее волшебство уже окутало всю Беларусь. Повсюду праздничные огни, россыпи гирлянд на витринах и фасадах зданий. Магазины в эти дни бьют планы по торговле елочными украшениями и подарками. А во всех школах и детских садах ученики ждут не только итоговых оценок за вторую четверть и наступления самых длинных, после летних, каникул, но и прихода Деда Мороза.

Счастливые детские глаза, горящие в ожидании чуда. И Дед Мороз со Снегурочкой, которые любую сказку, могут сделать былью.

Дети:

Дед Мороз дал мне подарки.

Меч и щит – это мои любимые игрушки. Я всегда с ними играю.



Эти гомельские ребятишки сегодня уже получили подарки и поздравления. Возможно, сбылась и чья-то заветная мечта. Это благотворительная акция, хотя детям это знать и необязательно.

Участник акции:

Никогда, как на Новый год, не дарится столько подарков, нет столько радости. И главное – ожидание чуда, которое наполняет душу каждого человека. Ощущение радости, счастья, ожидания действительно чего-то хорошего.

Донести праздник до каждого ребенка – это то, что могут сделать не только новогодние волшебники. Акция «Наши дети» уже 17 лет шагает по Беларуси еще с 1994-го – первого года президентства Александра Лукашенко. Аж до середины января подарки, а вместе с ними новогоднее волшебство и, при необходимости, адресную помощь получат все дети.

Кульминация акции, традиционно – главная Елка страны, куда уже приглашены почти 2,5 тысячи детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волшебство уже окутало всю Беларусь и даже внесло свои коррективы в рабочий график президента. В Острошицкую среднюю школу Александр Лукашенко приехал не только как глава государства, но и как родитель.

Здесь, в 1-ом «Б» классе, учится младший сын президента Николай, который сегодня еще и один из героев новогоднего представления.

Немного волнения – и лучшая награда за ежедневные репетиции – аплодисменты благодарных родителей-зрителей.

Задолго готовились удивить ребят и в 174-ой гимназии Минска. Здесь сами дети поставили настоящий спектакль «Золушка». Гостями праздника стали не только лучшие юные таланты района, но и дети-сироты.

Дети:

Все очень красиво, много людей. Сказка очень веселая. Там иногда смешно, иногда грустно.

Жалко Золушку, потому что она не пошла на бал.

Хотелось бы, чтобы такие праздники были всегда, каждый день.



Безудержный новогодний хоровод будет кружить Беларусь как минимум до Рождества Христова.

И взрослые обещают: без подарков и чудес не останется ни один ребенок.