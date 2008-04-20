Сегодня православные всего мира празднуют Вербное воскресенье

Звон колоколов, запах вербы и множество людей около храмов. В этот день принято освещать пальмовые, либо вербные веточки, которым приписывается способность наделять людей здоровьем и защищать от недугов.

С самого утра возле всех православных храмов собралось очень много людей - сегодня все они пришли на один из 12-ти самых главных праздников верующих - Вход Господень в Иерусалим. Люди освещали веточки вербы и посещали службу. В Кафедральном соборе, главной святыне Минска, службу проводил Филарет.

Отмечается праздник в предпасхальное воскресенье. Считается, что именно в этот день Иисус Христос въехал на молодой ослице в Иерусалим. Встречавшие его люди устилали дорогу пальмовыми ветвями и приветствовали его. Именно с того времени пошла традиция освещать пальму, а у нас ее заменой стала верба. Считалось, что она обладает способностью наделять здоровьем и энергией людей и скот, предохранять их от заболеваний и нечистой силы. Однако, самое главное осознание религиозного смысла праздника.

Раньше на этот праздник при встрече день люди обменивались не рукопожатием, а похлестыванием веточками вербы и пожеланиями крепкого здоровья на весь год. Дети целый день гонялись друг за другом и били друг друга вербой. Такая традиция сохранилась до наших дней. Впереди у православных Страстная неделя - время самого строгого поста и приготовления к Пасхе.

