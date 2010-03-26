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МЧС: Пик таяния снега в Минске пройден

26 марта 2010 14:14
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В столице, как и в других регионах страны, перед паводком и периодом таяния снега были заблаговременно проведены соответствующие мероприятия.

По прогнозам Минского городского управления МЧС, могли быть подтоплены 579 домов, а также 68 участков дорог. Однако все сложилось благополучно. В столице было зарегистрировано только 12 случаев подтопления частных подворий. При этом вода поступила только в погреба и подвалы. Не было никакой угрозы для жизни людей, не пришлось никого эвакуировать или отселять.

Также в городе были подтоплены три участка дорог, но и это не создало больших проблем. Такая благополучная ситуация объясняется тем, что до 20 марта ночью была минусовая, а днем плюсовая температура. Поэтому снег таял постепенно, и вода уходила в землю либо испарялась.

В столице очищены от песчаной смеси практически все водоприемные колодцы. Если в каких-то районах это еще не сделано, то в ближайшее время там проведут соответствующие работы, отмечает БЕЛТА.

# общество # Погода

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