Более 1000 человек стали жертвами урагана "Сидр" в Бангладеш

Сотни числятся пропавшими без вести. И это пока неокончательные цифры.

Еще нет информации о пострадавших из нескольких районов страны. Число эвакуированных превысило 3 миллиона. Стихия оставила без электричества несколько крупных городов, включая столицу Бангладеш. Из-за сильного ветра здесь серьезно повреждены электростанции и системы распределения энергии.

Крупнейший за последние годы ураган обрушился на страну сутки назад. По мере продвижения на север "Сидр" начал терять силу, однако он по-прежнему представляет серьезную опасность.

Соболезнования президенту Народной Республики Бангладеш в связи с тропическим циклоном, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

