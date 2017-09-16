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Масштабный праздник торговли проходит сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены»

16 сентября 2017 12:11
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Новости Беларуси. Сезон осенних ярмарок открыт. Масштабный праздник торговли развернулся сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный праздник торговли проходит сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены»-1

Сюда съехались сельхозпроизводители со всех областей страны. Продукция с минимальной торговой надбавкой, традиционно, пользуется спросом. Горожане здесь в полной мере могут запастись на зиму овощами и фруктами. 

Масштабный праздник торговли проходит сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены»-3

На ярмарке представлены мясная и молочная продукция, рыба, мёд и кулинарные изделия.

Масштабный праздник торговли проходит сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены»-5

Но главный товар – плоды и овощи нового урожая – всё, что вырастили фермеры и крупные хозяйства. Подобные ярмарки в столице продлятся вплоть до ноября. 

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске

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