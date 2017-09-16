Масштабный праздник торговли проходит сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены»

Новости Беларуси. Сезон осенних ярмарок открыт. Масштабный праздник торговли развернулся сегодня в Минске на площадке у «Чижовка-арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда съехались сельхозпроизводители со всех областей страны. Продукция с минимальной торговой надбавкой, традиционно, пользуется спросом. Горожане здесь в полной мере могут запастись на зиму овощами и фруктами.

На ярмарке представлены мясная и молочная продукция, рыба, мёд и кулинарные изделия.