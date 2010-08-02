Македония празднует главный государственный праздник – День Республики

Второго августа более столетия назад началось национально-освободительное восстание народов Македонии против османского ига. Сегодня в стране проходят праздничные мероприятия.С Днем Республики Президента Македонии поздравил глава нашего государства. Александр Лукашенко также поздравил премьер-министра Ямайки с национальным праздником Днем Независимости. Президент Беларуси отметил, что наша республика заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с этими странами.