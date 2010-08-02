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Македония празднует главный государственный праздник – День Республики

02 августа 2010 12:28
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Второго августа более столетия назад началось национально-освободительное восстание народов Македонии против османского ига. Сегодня в стране проходят праздничные мероприятия.С Днем Республики Президента Македонии поздравил глава нашего государства. Александр Лукашенко также поздравил премьер-министра Ямайки с национальным праздником Днем Независимости. Президент Беларуси отметил, что наша республика заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с этими странами.
# общество

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