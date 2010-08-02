В новый район Минска – Щемыслица – будет ходить метро

Столица выйдет за Минскую кольцевую дорогу. Уже в следующем году здесь начнут застраивать новые жилые районы: Щемыслицу и Дегтяревку.

Речь идет о рекордном количестве жилья – около трех миллионов квадратных метров. Причем акцент сделают на инфраструктуру. Так, в Щемыслице построят уникальный логистический центр, футбольный стадион и несколько гипермаркетов. Сюда же перенесут выставочный центр «Белэкспо». Учитывая, что район будет примыкать к Брестской трассе, линию метро планируется продлить.

Виктор Никитин, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

– Принято решение о продлении линии метрополитена. От Юго-Запада будем делать еще две станции. Т.е. линия метрополитена будет продлеваться в жилой район Щемыслица.