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Лесной оазис во дворе одного из домов Минска

28 сентября 2010 13:50
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Зеленый эксперимент провели жители 19 дома на Логойском тракте.

Геннадий Каленов, главный инженер товарищества собственников:
– Постепенно поняли, как сделать так, чтобы в условиях города лесные деревья, которые были посажены, выживали.

Задача №1 – докопаться до строительных отходов и заменить почву. Задача №2 – позаботиться о грибнице: дерево будет ее питать, а взамен получит влагу, которые удержат камни и пеньки у основания. Результат? Сосны, земляника, черника, брусника, зверобой – прямо под окнами.

Геннадий Каленов:
– Когда маленькие дети здесь гуляют, у них создается впечатление, что они находятся в большом лесу.

Лесной оазис во дворе одного из домов Минска

Лесной оазис во дворе одного из домов Минска

Лесной оазис во дворе одного из домов Минска

Лесной оазис во дворе одного из домов Минска

# общество # Фотофакт

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