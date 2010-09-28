Лесной оазис во дворе одного из домов Минска

Зеленый эксперимент провели жители 19 дома на Логойском тракте.

Геннадий Каленов, главный инженер товарищества собственников:

– Постепенно поняли, как сделать так, чтобы в условиях города лесные деревья, которые были посажены, выживали.

Задача №1 – докопаться до строительных отходов и заменить почву. Задача №2 – позаботиться о грибнице: дерево будет ее питать, а взамен получит влагу, которые удержат камни и пеньки у основания. Результат? Сосны, земляника, черника, брусника, зверобой – прямо под окнами.

Геннадий Каленов:

– Когда маленькие дети здесь гуляют, у них создается впечатление, что они находятся в большом лесу.