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"Крынiчка" подружит детей из Беларуси, России и Украины

28 июня 2007 10:42
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В Рогачевском районе Гомельской области открывается палаточный лагерь дружбы детей славянских народов "Крынiчка". Мероприятие соберет школьников из Беларуси, России и Украины. В программе - проведение международного фестиваля детской прессы "Славянский родничок", конкурса лучшего радиоведущего. Белорусские школьники подготовят специальную программу ко Дню Независимости республики. 3 июля в лагере пройдет торжественная линейка и ряд других праздничных мероприятий.
# общество

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