"Крынiчка" подружит детей из Беларуси, России и Украины

В Рогачевском районе Гомельской области открывается палаточный лагерь дружбы детей славянских народов "Крынiчка". Мероприятие соберет школьников из Беларуси, России и Украины. В программе - проведение международного фестиваля детской прессы "Славянский родничок", конкурса лучшего радиоведущего. Белорусские школьники подготовят специальную программу ко Дню Независимости республики. 3 июля в лагере пройдет торжественная линейка и ряд других праздничных мероприятий.