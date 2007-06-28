Последние штрихи в подготовке ко Дню Независимости Беларуси

Ночью 28 июня прошла предпоследняя репетиция парада. Более двух тысяч военнослужащих у стелы "Минск - город-герой" отработали все элементы торжественного марша в строгом соответствии с планом его проведения 3 июля. Репетиция прошла под руководством Министра обороны Беларуси генерал-полковника Леонида Мальцева. Военные отметили, что в целом подготовка находится на высоком уровне.

Тренировки парада проходят в ночное время, что не нарушает обычного строя жизни столицы днем. Также тем самым военные оставляют интригу о проведении праздника.