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Последние штрихи в подготовке ко Дню Независимости Беларуси

28 июня 2007 08:05
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Ночью 28 июня прошла предпоследняя репетиция парада. Более двух тысяч военнослужащих у стелы "Минск - город-герой" отработали все элементы торжественного марша в строгом соответствии с планом его проведения 3 июля. Репетиция прошла под руководством Министра обороны Беларуси генерал-полковника Леонида Мальцева. Военные отметили, что в целом подготовка находится на высоком уровне.
Тренировки парада проходят в ночное время, что не нарушает обычного строя жизни столицы днем. Также тем самым военные оставляют интригу о проведении праздника.
# общество

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