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Коммунальщики в четвёртый раз чистят Минск от снега с нуля

15 февраля 2010 12:39
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Службы перешли на непрерывный график работ.

На проспекты и улицы вывели более восьмисот спецмашин.  Гололедицу почувствовали немногие. Так как за два дня использованы рекордные три тысячи кубометров реагентов. Сейчас в столице уборка продолжается, техника вывозит снег.

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор»:
Мы и вчера и позавчера проезд по дорогам обеспечили. В этом помогали нам и работники госавтоинспекции. Они сопровождали все колонны. Велась активная вывозка снега Если мы раньше до 25 тысяч кубов вывозили, то вывозим сейчас 30-35 тысяч кубов.

# общество

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