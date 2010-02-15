Коммунальщики в четвёртый раз чистят Минск от снега с нуля

Службы перешли на непрерывный график работ.

На проспекты и улицы вывели более восьмисот спецмашин. Гололедицу почувствовали немногие. Так как за два дня использованы рекордные три тысячи кубометров реагентов. Сейчас в столице уборка продолжается, техника вывозит снег.

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор»:

Мы и вчера и позавчера проезд по дорогам обеспечили. В этом помогали нам и работники госавтоинспекции. Они сопровождали все колонны. Велась активная вывозка снега Если мы раньше до 25 тысяч кубов вывозили, то вывозим сейчас 30-35 тысяч кубов.