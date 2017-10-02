Когда в домах станет тепло? В Миноблисполкоме обсудили готовность народнохозяйственного комплекса к отопительному сезону
Новости Беларуси. Народнохозяйственный комплекс Минской области готов к осенне-зимнему периоду. Об этом рассказали на заседании в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почти 100% объектов и теплоисточников получили паспорта готовности. И только некторые организации частной формы собственности пока медлят.
Сергей Василевский, директор филиала «Энергонадзор» РУП «Минскэнерго»:
Очень низкий уровень организации работ – в организацях частной собственности. Не испытаны теплоустановки на предмет готовности, отсутствует запорная арматура, отсутствуют гидравлические испытания теплоустановок. При подаче теплоносителей на такие объекты может случится прорыв, может случится травма персонала, который будет на данный момент в этом теплоузле, может случится разрыв радиатора отопления, что приведёт к несчастному случаю и затоплению зданий.
Объекты ЖКХ – под пристальным наблюдением областного управления МЧС. Чтобы исключить аварийные ситуации, специалисты исследовали коммунальные предприятия на предмет организаций безопасности. Без замечаний не обошлось, однако они не имели масштабного характера.
Максим Шишканов, начальник Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Работа практически во всех районах завершена. Единичные моменты, которые мы фиксировали, нахдятся в разработке. Касаются они дорожной техники. Порядка 95 процентов дорожной техники на сегодняшний день готовы к зиме. Тем не менее, работа продолжается, необходимо дальнейшее проведение обновления дорожной техники. Также в ходе мониторинга проверялась готовность вентеляционных каналов.
Ну и главный вопрос: когда же в квартирах будет тепло? Все зависит от погоды. При условии среднесуточной температуры ниже 8 градусов в течение 5 суток – батареи включат. Для объектов социального назначения «пороговыми» являются 10 градусов. Графики подачи тепла уже сложены.