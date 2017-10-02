Когда в домах станет тепло? В Миноблисполкоме обсудили готовность народнохозяйственного комплекса к отопительному сезону

Новости Беларуси. Народнохозяйственный комплекс Минской области готов к осенне-зимнему периоду. Об этом рассказали на заседании в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти 100% объектов и теплоисточников получили паспорта готовности. И только некторые организации частной формы собственности пока медлят.