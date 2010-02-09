Любвеобильные утки поставили под угрозу туристический сезон в Йоркшире

Селезни в этом году ведут себя особенно шумно и агрессивно. Власти города уже получили несколько жалоб от местных жителей по этому поводу. В частности, горожане боятся, что утки могут напугать детей. Эксперты утверждают, что поведение птиц связано с уменьшением количества самок, спровоцировавшим конкуренцию.
В ситуацию уже вмешались представители Королевского общества защиты птиц. Специалисты переселили некоторое количество самцов в другую местность, но жители Тирска считают, что птицы могут прилететь обратно.
Это уже не первое сообщение о крайне агрессивном поведении птиц во время брачного сезона в этом году. Так, недавно в прессе появились публикации о деревне в Северном Йоркшире, на жителей которой нападает фазан, пытающийся защитить свою территорию от потенциальных соперников, отмечает Lenta.ru.