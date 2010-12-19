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Как проходят выборы в Брестской пограничной группе имени Дзержинского

19 декабря 2010 11:10
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Большинство избирателей — это солдаты срочной службы и родственники пограничников.

Голосование продолжается,  сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Выборы Президента Беларуси в Брестской пограничной группе имени Дзержинского

Выборы Президента Беларуси в Брестской пограничной группе имени Дзержинского

Выборы Президента Беларуси в Брестской пограничной группе имени Дзержинского

 

# общество # Фотофакт

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