Как проходят выборы в Брестской пограничной группе имени Дзержинского

В Минске работают более 700 участков: люди приходят целыми семьями

Сегодня в Беларуси — основной день выборов Президента страны. На этот высокий пост впервые в истории суверенной республики претендуют 10 кандидатов. Отдать свой голос граждане Беларуси могут на одном из 6 тысяч 390-ста избирательных участков. Они открылись в 8 утра и продолжат работать без перерыва до 8-ми вечера.