Как проходят выборы в Брестской пограничной группе имени Дзержинского

Голосование продолжается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сегодня в Беларуси — основной день выборов Президента страны. На этот высокий пост впервые в истории суверенной республики претендуют 10 кандидатов. Отдать свой голос граждане Беларуси могут на одном из 6 тысяч 390-ста избирательных участков. Они открылись в 8 утра и продолжат работать без перерыва до 8-ми вечера.
Это - центр «ЭКООМ», «Белорусский комитет молодежных организаций» и «TNS» (Украина). Эксит-поллы будут проводиться полномасштабно во всех регионах страны.
Они работают с восьми утра до восьми вечера по местному времени.
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