В основной день выборов Президента Беларуси в 34 странах мира открыты места для голосования

Они работают с восьми утра до восьми вечера по местному времени.

Белорусы, которые волею случая в эти дни оказались за рубежом, тоже смогут отдать голос своему кандидату. За пределами республики образованы 44 избирательных участка. Причем, география довольно обширна — Италия, Германия, Китай, США, Великобритания, Латвия, Польша, Россия — всего 34 страны. Белорусы за границей активно голосовали досрочно. Только в Москве на участок ежедневно приходили около ста тридцати человек.

Согласно действующему законодательству, чтобы выборы были признаны состоявшимися в первом туре, на участки должны прийти более половины граждан, внесенных в списки избирателей.

Следить за выборами, по данным Центризбиркома, будут свыше 17 тысяч местных, более тысячи международных наблюдателей и экспертов. Они уже приступили к работе. Это участники белорусских общественных организаций и представители партий, группы иностранных наблюдателей от СНГ и ОБСЕ.

Во Дворце Республики запланировано множество пресс-конференций. Начинаются они с 10 утра и будут проходить каждые 2 часа. Для освещения выборов аккредитовано более тысячи журналистов, две трети из них - представители зарубежных СМИ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».