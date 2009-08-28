Предприятия торговли Центрального района Минска в последние три дня августа будут работать дольше обычного

Конец лета будет напряженным для коллективов предприятий торговли Центрального района столицы. Двери ГУМа, например, 29 и 31 августа останутся открытыми для покупателей до 23 часов, а 30 августа - до 22.00. Универсамы «Радзивиловский», «Родная сторона» и «Соседи» с 29 по 31 августа станут работать и вовсе до полуночи, а ряд гастрономов - всего на час меньше. Повезло и сладкоежкам: магазин «Лакомка» на проспекте Независимости в ближайшие субботу и воскресенье ждет их до 21 часа, а в понедельник на час дольше, сообщает агентство «Минск-Новости».