К 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорил суд брестских взломщиков банкомата

Трое злоумышленников вскрыли аппарат в здании завода «Бытовой химии» и похитили более 300 миллионов белорусских рублей.

К краже злоумышленники готовились основательно. С помощью интернета они изучили территорию завода «Бытовой химии», где находился банкомат. Несколько дней следили за тем, когда пополняют аппарат деньгами. Только потом привели план в действие. Оснащен ли банкомат сигнализацией и камерой видеонаблюдения, похитители не знали. Потому действовали быстро.

Проникли в здание и за пять минут газосваркой вскрыли банкомат. Похитив около 100 тысяч евро, грабители скрылись. Неизвестные на протяжении нескольких дней меняли в одном месте крупные суммы денег. Кассиры обменного пункта засомневались в законности сделки с постоянными клиентами. О своих опасениях сообщили в милицию. Грабителей застали с поличным.

Олег Лаврухин, заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области:

– Ими оказались двое жителей Бреста. Один из них – это студент заочник, второй – местный безработный и житель города Минска. Все трое были ранее знакомы, и из-за того, что испытывали определенные материальные затруднения, несколько месяцев вынашивали план взлома банкомата.

В ходе обыска на квартире одного из сообщников кроме денежных купюр обнаружили целый склад оружия. По словам задержанного все принадлежало его деду.

17 лет лишения свободы на троих с конфискацией имущества. Такое наказание вынес суд брестским взломщикам. Однако, это далеко не единичный случай. Взломы банкоматов в последнее время участились. Правоохранительным органам и банкирам есть над чем задуматься. Есть о чем задуматься и грабителям: ведь за такое преступление грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.