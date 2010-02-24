Фото. Александр Лукашенко вручил генеральские погоны офицерам Беларуси

Торжественный прием состоялся в президентской Резиденции. Обращаясь ко всем, кто стоит на страже Родины, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость укреплять Вооруженные Силы, которые в Год Качества также должны достичь новых качественных параметров, в частности, в подготовке белорусских военных.

Поздравляя друг друга с праздником, сегодня они радовались и за коллег, пополнивших ряды генералов. Как показывают социальные исследования, с каждым годом в нашей стране армия пользуется все большим авторитетом и людским доверием. По большинству показателей белорусские Вооруженные Силы входят в десятку самых боеспособных армий Европы. И это результат государственной поддержки. Не раз звучало на самом высоком уровне – модернизация наших силовых структур будет продолжаться. Это один из приоритетов национальной безопасности.

Уровень заботы о женщине, говорит Александр Лукашенко – показатель цивилизованности, а вот народное доверие к своей армии – свидетельство здорового духа нации. В 20 веке на долю Беларуси выпало немало суровых испытаний, но страна с достоинством выстояла.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Даже в условиях мирового кризиса наша страна убедительно доказала способность противодействовать разносторонним вызовам современности. На протяжении ряда лет Беларусь олицетворяет собой пример политической и социальной стабильности. В этом немалая заслуга силовых структур. В нашем государстве поставлен надежный заслон любым проявлениям экстремизма и антиконституционных действий. Обеспечено поддержание необходимого уровня боевой готовности войск, высокого морального духа наших военнослужащих.

Нынешний Год Качества временем достижений должен стать и для Вооруженных Сил, заметил Президент. В 2010 Беларусь отмечает также 65-летие Великой Победы, поэтому особого внимания заслуживают ветераны. Каждый должен быть окружен всемерной заботой.

Александр Лукашенко:

– Нельзя забывать, что в 2010 году завершается пятилетка и необходимо выполнить задания, определенные третьим Всебелорусским народным собранием. Требования к силовым правоохранительным органам многократно возрастают. Нужна их грамотная и системная работа по поддержанию безопасности государства. Особенно очевидно, что офицерский состав системы обеспечения безопасности государства – важнейшая часть интеллектуального, профессионального и культурного потенциала Беларуси. Стране необходимы ваши энергия, настойчивость, инициатива, знания и опыт.

Звон медалей, цветы, поздравления... Для всех, кто собрался сегодня здесь в зале – это не просто праздник. Это олицетворение мужества, самоотверженности, верного служения Родине. Получить генеральские погоны именно в этот день – это и волнение особое. Может, поэтому, и вспоминают многие свои первые офицерские звания, по остроте эмоций схожие.

Энвер Бариев хорошо знаком белорусам, как министр по чрезвычайным ситуациям. Родом из Азербайджана, 25 лет в белорусской пожарной службе. Но мало кто знает, что он кандидат педагогических наук, в арсенале которого сотня научных публикаций. Придя сегодня сюда генерал-майором, ушел – генерал-лейтенантом.

Десятилетия службы, как один день, пролетели и для генерал-майора Шумилова. Доцент. Возглавляет факультет Генерального штаба Вооруженных сил. Эту заслугу, говорит, нельзя назвать личной, скорее всего коллектива. Часами может говорить о боеготовности армии, как с научной, так и практической точек зрения.

Вячеслав Шумилов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики Беларусь:

– Наши выпускники занимают лидирующие позиции в центральных органах военного управления. И сегодня большой праздник не только для военных людей, но и для всего белорусского народа.

Погоны с большими звездами сегодня примерили и еще семь человек. Работа у них разная, но вклад в дело национальной безопасности – общий. Среди них представители госбезопасности, погранкомитета, милиции, военной прокуратуры. Так, звание генерал-майора присвоено полковникам Игорю Бахматову, Петру Галезнику, Алексею Захарову, Анатолию Лаппо и Ивану Тертелю. Поздравления получили также, теперь уже генерал-майоры милиции Александр Найденко и юстиции Александр Драница.

Главнокомандующий, уже в неформальной обстановке, пожелал всем счастья, крепкого здоровья и благополучия.

Александр Лукашенко:

– Нам, всем мужикам без исключения, не только военным, поручена главная миссия – защитить свою землю, на которой мы родились, свой край, государство, в котором мы живем, наш народ, женщин и детей, создать им нормальные условия жизни. Надо дать в этот день клятву, что мы всегда будем свято исполнять свой долг.

Алеся Высоцкая, Александр Горощенко, Валерий Науменко, телекомпания. СТВ.