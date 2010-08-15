Белорусским школьникам теперь шьют костюмы с карманами для мобильных телефонов

Ассортимент школьной одежды в 2010 году обновился на 85%. Для девочек отечественные производители предлагают более 200 моделей и свыше 140 – для мальчиков. Они созданы не только из натуральной ткани, но и сшиты стильно.

Пришел, увидел, купил. Простое правило школьного базара. Здесь с минимальными затратами времени и энергии спортивный стиль можно сменить на официально-деловой. Именно такой рекомендован школьникам. Только в столице ежедневно работает 9 школьных базаров. Своего рода торговый рай, который привлекает даже самых ленивых шопоголиков.

Он примеряет разные фасоны и цвета. Для восьмиклассника Юры важно, чтобы костюмчик сидел, для мамы, чтобы смотрелся стильно.

Мама школьника:

– Хочется, чтобы дети одевались удобно, но в то же время красиво, чтобы им нравилось. Поэтому вот пришли сюда и купили костюм.

Более 200 моделей для девушек и 140 для парней. Модельный ряд этого школьного сезона обновлен на 80%. Основной акцент модельеры сделали на ткань: она должна быть натуральной. Ноу-хау этого сезона – карманы для мобильных телефонов. И не только на пиджаках, но и на сарафанах. Маленькая мелочь приносит большую пользу.

Нина Пашко, начальник управления организации потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

– Мы сегодня понимаем, что мобильный телефон – неотъемлемая часть жизни наших детей. Но мы должны защитить ребенка от магнитных излучений. Поэтому ряд наших предприятий выпускает одежду с карманчиком для мобильного телефона. Эти карманчики сделаны из тканей, защищающих ребенка от магнитных излучений.

В этом году в продажу поступило в полтора раза больше школьной одежды, чем в прошлом. Это объясняет большой спрос на отечественные костюмы. Причем учли и все размеры: от мало до велика. Если же своей модели или размера школьник не нашел в магазине, ее можно заказать дополнительно.

Кроме школьных базаров, каждые выходные в Беларуси будут проходить ярмарки-продажи. А современные модели всех легкопромышленных предприятий страны можно будет увидеть 21 августа. В столице для школьников организуют расширенную ярмарку со скидками, акциями и подарками.

Татьяна Харлинская, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.