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Из-за дождя Минск застрял в пробках

27 апреля 2017 07:54
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Новости Беларуси. Минск встал в пробках. Дождливое утро заставило осторожничать автолюбителей. Видимость на дорогах оставляла желать лучшего, а стремление не попасть в аварию вынуждало двигаться с минимальной скоростью.

Как результат, колона автомобилей на Партизанском проспекте растянулась на несколько километров. Из-за ливней синоптики 27 апреля объявили в Беларуси оранжевый, предпоследний уровень опасности.

Непогода дает знать о себе не только в нашей стране. Из-за дождей и порывистого ветра отменен вечерний рейс из московского аэропорта Шереметьево в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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