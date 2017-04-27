Из-за дождя Минск застрял в пробках

Новости Беларуси. Минск встал в пробках. Дождливое утро заставило осторожничать автолюбителей. Видимость на дорогах оставляла желать лучшего, а стремление не попасть в аварию вынуждало двигаться с минимальной скоростью.

Как результат, колона автомобилей на Партизанском проспекте растянулась на несколько километров. Из-за ливней синоптики 27 апреля объявили в Беларуси оранжевый, предпоследний уровень опасности.

Непогода дает знать о себе не только в нашей стране. Из-за дождей и порывистого ветра отменен вечерний рейс из московского аэропорта Шереметьево в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.