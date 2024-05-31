Из-за чего происходит деформация стопы? Ортопед назвал основные причины

Среди ортопедических заболеваний стоп ведущее место занимает деформация ее переднего отдела – пальцев ног. Это очень частое явление, согласно статистике, с ним сталкивается каждый пятый человек. Такое заболевание доставляет неудобство в виде болевых ощущений, проблем с подбором обуви и даже ходьбой.
Эдуард Веевник, травматолог-ортопед медицинского центра «Мерси»:
Это отклонение первого пальца, образование болезненных шишек, мозолей, деформация вторых, третьих, четвертых пальцев. Называют это молоткообразная деформация.
К наиболее частой причине появления такого недуга относят генетическую предрасположенность. Еще один немаловажный фактор – ношение узкой неудобной обуви. При ходьбе на высоких каблуках и вовсе нагрузка на стопу распределяется неправильно – большая часть веса приходится на передний отдел.
Эдуард Веевник:
Больше всего такой патологии имеется у людей, проживающих в европейской части земного шара. Намного меньше проблемы там, где пациенты носят открытую обувь – Африка, Азия. Профессии, которые приводят к данной деформации – футболисты, балерины. Такой патологией в первую очередь страдают женщины в силу того, что есть особенность женского организма: связочного аппарата стопы. Он более мобильный.
Деформация пальцев ног – это не просто косметическая проблема. При неправильном расположении пальцев они не могут принимать на себя вес тела в полном объеме, это приводит к нагрузкам на коленные и тазобедренные суставы и позвоночник. В будущем проблемы могут появиться уже со стороны этих органов. Также такое заболевание может стать причиной падений и травм, так как удерживать тело в вертикальном положении становится намного сложнее.
Эдуард Веевник:
Люди с такими проблемами должны обращаться к ортопедам. Мы выполняем ряд специальных снимков в определенной проекции. То есть мы делаем рентгенограммы стоп под нагрузкой, при этом располагаем специальную трубку луча, чтобы четко выводить необходимую конфигурацию стопы. Если есть необходимость в более расширенном исследовании, мы добавляем компьютерную томографию или магниторезонансный томограф.
В зависимости от степени деформации в качестве лечения специалисты используют два метода – консервативный и хирургический. Как правило, пациентам может быть показана гимнастика для стоп, специальные ортопедические стельки. Также не менее важно контролировать свой вес. При начальных стадиях выполнение рекомендаций врача позволит притормозить процесс ухудшений в сторону деформаций.
Эдуард Веевник:
В последние десятилетия в развитии хирургии стопы активно развиваются малоинвазивные технологии – чрескожная хирургия стопы. Данная методика хороша тем, что эти операции выполняются через проколы с помощью специального инструмента. Эта методика хороша тем, что она малотравматичная, не создает нагрузка на окружающие ткани, позволяет быстро перейти к полным нагрузкам.
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