Из-за чего происходит деформация стопы? Ортопед назвал основные причины

Среди ортопедических заболеваний стоп ведущее место занимает деформация ее переднего отдела – пальцев ног. Это очень частое явление, согласно статистике, с ним сталкивается каждый пятый человек. Такое заболевание доставляет неудобство в виде болевых ощущений, проблем с подбором обуви и даже ходьбой.

Эдуард Веевник, травматолог-ортопед медицинского центра «Мерси»:

Это отклонение первого пальца, образование болезненных шишек, мозолей, деформация вторых, третьих, четвертых пальцев. Называют это молоткообразная деформация.

К наиболее частой причине появления такого недуга относят генетическую предрасположенность. Еще один немаловажный фактор – ношение узкой неудобной обуви. При ходьбе на высоких каблуках и вовсе нагрузка на стопу распределяется неправильно – большая часть веса приходится на передний отдел.

Эдуард Веевник:

Больше всего такой патологии имеется у людей, проживающих в европейской части земного шара. Намного меньше проблемы там, где пациенты носят открытую обувь – Африка, Азия. Профессии, которые приводят к данной деформации – футболисты, балерины. Такой патологией в первую очередь страдают женщины в силу того, что есть особенность женского организма: связочного аппарата стопы. Он более мобильный.

Деформация пальцев ног – это не просто косметическая проблема. При неправильном расположении пальцев они не могут принимать на себя вес тела в полном объеме, это приводит к нагрузкам на коленные и тазобедренные суставы и позвоночник. В будущем проблемы могут появиться уже со стороны этих органов. Также такое заболевание может стать причиной падений и травм, так как удерживать тело в вертикальном положении становится намного сложнее.

Эдуард Веевник:

Люди с такими проблемами должны обращаться к ортопедам. Мы выполняем ряд специальных снимков в определенной проекции. То есть мы делаем рентгенограммы стоп под нагрузкой, при этом располагаем специальную трубку луча, чтобы четко выводить необходимую конфигурацию стопы. Если есть необходимость в более расширенном исследовании, мы добавляем компьютерную томографию или магниторезонансный томограф.